Batı Trakya Türk Azınlığı, yangınlarından zarar görenler için kampanya başlattı

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), bölgede çıkan orman yangınlarından etkilenen soydaşlar için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

BTTADK tarafından yapılan açıklamada, Rodop ile Güney Meriç'te çıkan yangınlardan zarar görenler için maddi yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yardımların Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü, Gümülcine Türk Gençler Birliği, İskeçe Seçilmiş Müftülüğü ve İskeçe Türk Birliği'ne teslim edilebileceği kaydedildi.

Ülkede 19 Ağustos'ta başlayan yangınlar tamamen kontrol altına alınamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.