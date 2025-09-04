Batı Trakya Türk Azınlığı Eğitime Çifte Standart Eleştirisi

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, iki Yunan okulunun az öğrenci olmasına rağmen açılmasını, buna karşın Meriç'teki Musaköy ve İskeçe'deki Mizanlı köyündeki azınlık ilkokullarının yeterli öğrenci sayısına ulaşmasına rağmen açılmamasını çifte standart olarak nitelendirdi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlık okullarını "öğrenci azlığı" gerekçesiyle sistematik olarak kapattığı, bunun Lozan Barış Antlaşması'na da aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl Kardiçe ili Argiri köyünde yalnızca 1 öğrenci, bu yıl ise Keçi Adası'nda 2 öğrenci için okulların açıldığı hatırlatılarak, "Azınlık okullarında aynı uygulamanın yapılmaması bizleri derinden üzmektedir." ifadesi kullanıldı.

Azınlık ilkokullarının öğrenci sayısı 9'un altına düştüğünde geçici olarak kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, Meriç'te Musaköy ve İskeçe'de Mizanlı köyündeki azınlık ilkokullarının yeterli öğrenci sayısına ulaşmasına rağmen açılmadığını, bu durumun açıkça çifte standart oluşturduğu ifade edildi.

Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zaharaki'nin "ulusal fenerler iki öğrenciyle bile açık kalır" sözlerini hatırlatan Kurul, "Ulusal fenerler için bu adım atılırken, azınlığın fenerlerinin bir bir söndürülmesini ne anlayabiliyor ne de kabul edebiliyoruz." açıklamasını yaptı.

Kurul, yetkilileri ayrımcı uygulamalardan vazgeçmeye ve eşit yurttaşlık hakkını gözetmeye davet etti.