Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği'nin Kapatılması Kararı Kınandı

Batı Trakyalı Türkler, Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneğinin adında bulunan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatılması kararını kınadı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan yapılan açıklamada, Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneğinin kapatılmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde oluşan ılımlı havanın azınlıklar nezdinde karşılık bulamadığı kaydedilerek, "Ülkemiz Yunanistan, farklı renklere gönül veren sporseverlere dahi tahammül edemezken, azınlığımızın kronik sorunları nasıl aşılacak ve azınlık hakları noktasında nasıl bir ilerleme sağlanacaktır." denildi.

Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneğinin kapatılma kararı hatırlatılan açıklamada, "Ülkemiz Yunanistan'ın almış olduğu bu kararı şiddetle kınıyor ve adaletin yeniden tesis edilerek derneğimizin haklarının iade edilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisinden yapılan açıklamada da "Bir spor kulübünü destekleyen insanların kurmuş olduğu bir derneğin varlığına dahi katlanamayan bir zihniyetin demokrasi ile uzaktan yakından alakası olamaz." şeklinde tepki gösterildi.

Kararı şiddetle kınadıkları belirtilen açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığına ait haksız yere kapatılan dernekler arasına bir yenisinin daha eklendiği vurgulanarak, kapatma kararının bir an önce geri alınması talep edildi.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da yaptığı açıklamada, "Ülkemiz Yunanistan ile anavatanımız Türkiye arasında son dönemde oluşan olumlu havanın Batı Trakya Türk Azınlığı nezdinde karşılık bulamamasını ve var olan sorunlar çözüm beklerken böyle bir kararın çıkmış olması bizi hayal kırıklığına uğratmıştır" ifadelerini kullandı.

Rodop İli Yeni Sol Milletvekili Özgür Ferhat, İskeçe Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek ve İskeçe Bağımsız Milletvekili Burhan Baran da Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği'nin kapatılma kararını kınadı.

Ferhat, kararı "derin üzüntü ve endişe" ile öğrendiğini belirterek, derneğin kapatılma gerekçesi olan "Batı Trakya" ibaresinin tehlike olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Ferhat, azınlığın haklarının savunulması mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

Zeybek ise kararın demokratik hak ve özgürlüklere açık bir saldırı olduğunu, derneğin bölgedeki spor ve kültürel etkinliklerle toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini kaydetti.

Burhan Baran da derneklerin isimlerinden dolayı kapatılmasının çağdaş demokratik toplumların özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğunu, bu durumun hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin kapatılması

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Gümülcine'deki ilgili mahkeme tarafından tüm izinlerin verilmesi üzerine Ekim 2022'de faaliyete başlamıştı.

Haziran 2023'te derneğe açılan ilk kapatma davası, savcının başvurusunu geri çekmesi üzerine dernek lehine sonuçlanmıştı.

Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni, Mart 2023'te hazırladığı iddianamede, azınlığın Türk kimliğini reddederek Müslüman azınlık olduklarını ileri sürmüştü.

Kapetanyanni, "Türk azınlık iması yaratabileceği" gerekçesiyle derneğin adının yasalara aykırı olduğunu iddia ederek, derneğin kapatılması talebinde bulunmuştu.

Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısı yapmıştı.

Thanu, yayımladığı makalede derneğin kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve kapatılması gerektiğini iddia etmişti.

Derneğin isminde yer alan "Batı Trakya" ifadesinin sadece Türkiye tarafından kullanıldığını savunan Thanu, Yunan mahkemelerini kararı gözden geçirmeye çağırmıştı.

Gümülcine'deki Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Mayıs 2024'te derneğin adında bulunan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatma kararı vermişti.