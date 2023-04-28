Batı Trakya'daki DEB Partisi, Miçotakis'in bölgeyi ziyaretine tepki gösterdi

Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, "Batı Trakyalı Türklerin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinden yana olduğunu, aksi takdirde gerginliklerin faturasının Yunanistan tarafından yine azınlığa kesileceğini" açıkladı.

Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, "Batı Trakyalı Türklerin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinden yana olduğunu, aksi takdirde gerginliklerin faturasının Yunanistan tarafından yine azınlığa kesileceğini" açıkladı.

DEB Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, 27 Nisan'da, Kavala ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı İskeçe'ye yaptığı ziyarete tepki gösterildi.

Azınlık haklarının tek taraflı çıkarılan yasalarla, kanun hükmünde kararnamelerle ve genelgelerle kuşa çevrildiği kaydedilen açıklamada, müftülük, vakıflar, eğitim ve daha nicelerinden gasbedilen hakların iadesinin azınlık tarafından sabırla beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Şunun da gayet iyi bilinmesini isteriz ki iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesini sizden fazla mazlum azınlık insanı ister. Çünkü bilir ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerginliklerin faturasını Yunanistan yine azınlığa kesecek. Bu sebeple azınlık Anavatan ve vatan arasındaki ilişkilerin iyi seyretmesini ve çok daha ileriye taşınmasını hep gönülden istemiştir." ifadesi kullanıldı.

Bölgenin, Yunanistan ve Avrupa'nın en fakir bölgesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, gençlerin göçüne seyirci kalındığı dile getirildi.