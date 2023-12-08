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Batı Trakya'daki DEB Partisi genel merkezine yapılan saldırının failleri hala bulunamadı

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Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisinin genel merkez binasına 2015'te yapılan saldırının failleri aradan geçen 8 yıla rağmen hala yakalanamadı. DEB Partisi, saldırının aydınlatılması için yapılan tüm girişimlere rağmen herhangi bir ipucu bulunamadığını açıkladı. Saldırıda, partinin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölümüne neden olan kazada kullandığı otomobilin de çalındığı belirtildi.

Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisinin genel merkez binasına 2015'te yapılan saldırının failleri aradan geçen 8 yıla rağmen hala yakalanamadı.

DEB Partisinden yapılan açıklamada, "Bu menfur saldırının aydınlatılması adına tüm girişimlerde bulunmamıza rağmen tam sekiz yıldır herhangi bir ipucu dahi ortaya konulamamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda, binanın özel bir bölümünde muhafaza edilen partinin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölümüne neden olan kazada kullandığı otomobilin de çalındığı hatırlatılan açıklamada, yetkililerden aracın bulunup kendilerine iade edilmesi istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çirkin saldırıyı bir kez daha kınıyor, kazalı aracı çalarak zihinlerde geçmişimizi unutmamızı planlayanların, haklı davamızdaki mücadelemize bu tür saldırılardan korkmadan devam edeceğimizi bilmelerini isteriz."

DEB Partisinin Gümülcine kenti dışında bulunan merkez binasına 8 Aralık 2015'te gece yapıldığı tahmin edilen saldırıda, binaya kapıyı kırarak giren saldırganlar duvarlara mavi boya ile "Trakya'nın bekçileri" yazarak, Dr. Sadık Ahmet'in ölümüne neden olan kazada kullandığı otomobili çalmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, DEB Partisinin merkez binasına düzenlenen saldırıyı kınamış, "Bu gibi provokatif hareketler Müslüman ve Hristiyanların yıllardır birlikte var olmalarını tanımlayan barış ve işbirliği ile tamamen tezat oluşturmaktadır" ifadeleri kullanmıştı.

Açıklamada, olayın aydınlatılması ve faillerin adalete teslim edilmesi için Yunan yetkili makamlarının gerekli tüm çalışmaları yapacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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