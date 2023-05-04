Batı Trakya'daki DEB Partisi, EFA Genel Kurulu'na katıldı

Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi üyesi Pervin Hayrullah, Batı Trakya Türk azınlığının "dayatılan kimlikle değil, kendi seçtikleri kimlikle özgürce yaşamak istediğini" söyledi.

Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi üyesi Pervin Hayrullah, Batı Trakya Türk azınlığının "dayatılan kimlikle değil, kendi seçtikleri kimlikle özgürce yaşamak istediğini" söyledi.

Çevrim içi gerçekleştirilen Avrupa Hür İttifakı (EFA) Genel Kurulu'nda DEB Partisi adına konuşma yapan Hayrullah, Batı Trakya Türk azınlığının temel sorunlarını dile getirdi.

Uzun yıllardır Batı Trakya Türk azınlığının sesini Yunanistan'ın başkenti Atina'da duyurmaya çalıştıklarını belirten Hayrullah, DEB Partisi olarak EFA'nın desteğini çok güçlü bir şekilde hissettiklerini ifade etti.

Yunanistan genel seçimlerinde uygulanan yüzde 3 oranındaki barajın, Türk azınlığın parlamentoda bağımsız olarak temsil edilmesini engellediğine işaret eden Hayrullah, şunları kaydetti:

"Yüzde 3'lük seçim barajı nedeniyle devlet yetkilileri tarafından kör gözlerle görüldük ve sağır kulaklarla duyulduk. EFA'dan bağımsız adaylar için seçim barajının kaldırılması ve partiler için asgariye indirilmesi konusunda destek istiyoruz. Dayatılan değil, kendi seçtiğimiz kimlikle özgürce yaşamak istiyoruz."

Yunanistan'da, 1993'te yürürlüğe konulan seçim yasasına göre, siyasi partiler kadar bağımsız milletvekili adaylarının da parlamentoya girebilmek için ülke çapında kullanılan oyların en az yüzde 3'ünü almaları gerekiyor.

Daha önce bağımsız milletvekili çıkartarak parlamentoda temsil imkanına sahip olan Türk azınlık, seçim barajı uygulamasından sonra bağımsız olarak parlamentoda temsil edilme imkanı bulamadı.

EFA Genel Kurulu'na Pervin Hayrullah'ın yanı sıra, DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve parti üyesi Kerem Abdürrahimoğlu da katıldı.