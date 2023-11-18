Batı Trakya'da Türk çocukları, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Batı Trakya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Batı Trakya Türk Çocukları Cumhuriyet'in 100. Yılını Kutluyor" etkinliği düzenlendi.

Gümülcine Türk Gençler Birliğinde, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketince (BAKEŞ) düzenlenen etkinliğe çok sayıda çocuk katıldı.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklara, Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı ile Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle çocuklara yönelik birçok etkinliğin düzenlendiği Batı Trakya'da, "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" konulu resim ve kompozisyon yarışması da düzenlenmişti.