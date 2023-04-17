Batı Trakya'da toplu iftar programları devam ediyor

Batı Trakya'da Gümülcine'nin Mastanlı Mahallesi'nde toplu iftar programı düzenlendi.

Köprü Derneği tarafından Mastanlı Camisi avlusunda düzenlenen iftar programında, oruçların açılması sonrası Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif dua etti.

Kılınan akşam namazının ardından, Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa, binlerce soydaşın yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.