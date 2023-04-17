Üye Girişi
Haberi Paylaş
Batı Trakya'da toplu iftar programları devam ediyor

Batı Trakya'da toplu iftar programları devam ediyor

Güncel Haberler

Batı Trakya'da Gümülcine'nin Mastanlı Mahallesi'nde toplu iftar programı düzenlendi.

Batı Trakya'da Gümülcine'nin Mastanlı Mahallesi'nde toplu iftar programı düzenlendi.

Köprü Derneği tarafından Mastanlı Camisi avlusunda düzenlenen iftar programında, oruçların açılması sonrası Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif dua etti.

Kılınan akşam namazının ardından, Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa, binlerce soydaşın yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel

Batı Trakya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title