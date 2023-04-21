Batı Trakya'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Batı Trakya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde bölgedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Batı Trakya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde bölgedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Gümülcine ve İskeçe'de yaşayan Türkler, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Gümülcine'de başta Serdar Cami ve Eski Cami olmak üzere tüm camiler bayram namazı için gelen soydaşlarla doldu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Büyükleriyle namaza gelen çocuklara bayram hediyeleri verildi.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, soydaşların bayramını tebrik etti.

Atina'da Müslümanlar bayram namazını Atina Camisi'nde kıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Müslümanlar bayram namazını, Atina Camisi'nde kıldı. Camide yer bulamayanlar ise avluda saf tuttu.

Yoğunluk nedeniyle namaz iki kez art arda kılındı.