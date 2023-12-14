Batı Trakya'da Polis Aracının Çarptığı Genç Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

Batı Trakya'nın İskeçe ilinde, polis aracının çarpması sonucu doğum gününde hayatını kaybeden Ayşe Kadri'nin cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu yetkilileri ve yerel yöneticiler de katıldı.

Batı Trakya'da, İskeçe'nin Mizanlı köyünde polis aracının çarpması sonucu doğum gününde hayatını kaybeden Ayşe Kadri'nin cenazesi toprağa verildi.

Cenaze namazı ikindi vakti İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa tarafından kıldırılan genç kadın, Mizanlı Mezarlığı'nda defnedildi.

Bugün doğum günü olduğu öğrenilen Kadri'nin cenazesinde ailesi ve yakınları göz yaşlarını tutamadı.

Cenaze törenine, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak görev yapan Subutay Koç, konsolosluk çalışanı Ramadan Duban, İskeçe PASOK Milletvekili Burhan Baran, Avdira Belediye Başkanı Yorgos Çitiridis, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı, yerel yöneticiler ile çok sayıda soydaş katıldı.

İskeçe'nin Mizanlı köyünde yaşayan Ayşe Kadri, 6 Aralık Çarşamba günü yürüyüş yaparken polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kavala Hastanesinde 12 Aralık Salı günü hayatını kaybetmişti.

Aracı kullanan 34 yaşındaki polis, ilk ifadesinde olayın görgü tanığı olduğu iddiasında bulunmuş ancak daha sonra devriye aracıyla genç kadına çarptığını itiraf etmişti.

Çeşitli sol grup ve Batı Trakyalı Türklerin çağrısıyla İskeçe şehir merkezinde dün bir araya gelen göstericiler, "Olay hemen aydınlatılmalı", "Kimse bu cinayetin üstünü örtemez" şeklinde sloganlar atarak İskeçe Emniyet Müdürlüğüne yürümüştü.