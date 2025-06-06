Batı Trakya'da Kurban Bayramı Coşkusu

Batı Trakya'da, tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Gümülcine ve İskeçe'de yaşayan Türkler, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Camiler, genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan cemaatle dolup taştı.

Bayram namazının kılınması, hutbe ve duaların okunmasının ardından cemaat bayramlaştı.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa da yayımladıkları mesajlarla Batı Trakya'daki Türk toplumunun Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Müftüler, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bayramın tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini diledi.