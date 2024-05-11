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Batı Trakya'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

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Batı Trakya'da, Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Omurluköy Camisi'nde yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Batı Trakya'da, Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Omurluköy Camisi'nde yapıldı.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen etkinlikte, finale kalan 8 bölge birincisi yarıştı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, yaptığı açılış konuşmasında, okunan her duanın Türkçesinin de okunup anlaşılması gerektiğini söyledi.

Çocuklara verilen din eğitimi konusunda ailelerin rolüne işaret eden Şerif, Kur'an kurslarının da bu konudaki önemini vurguladı.

Kur'an kurslarıyla çocukları dini bilgi ve değerlerle donatarak, onları kötülüklerden korumaya çalıştıklarını ifade eden Şerif, Kur'an'ın öğretilerinin, insanların iç ve dış dünyalarında nasıl yaşamaları gerektiği konusunda rehberlik ettiğini dile getirdi.

Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet de yarışmaları düzenlemekteki amacın çocukların dini eğitimlerine katkı sağlamak olduğunu, milli ve manevi değerlerin yaşatılması adına başta ailelere ve kendilerine büyük görev düştüğünü belirtti.

Etkinliğe katılan Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, yarışmaya katılan çocukları ve ailelerini tebrik etti.

Parti olarak 9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacaklarını hatırlatan Asafoğlu, " Batı Trakya'nın kronikleşmiş birçok sorunu var. Bizler milletvekili seçemediğimiz için bunların çözümü konusunda sizlere söz veremiyoruz. Ancak sizlere şunun sözünü verebiliriz. 9 Haziran gecesi, Batı Trakya haritası DEB'in renklerine boyandığında bizlere 'Yunan Müslümanları' diyenlere 'Hayır, biz Türk Müslümanlarıyız.' diyebilmenin sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rodop ili Yeni Sol Milletvekili Özgür Ferhat, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini söyledi.

İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, davet için Gümülcine Seçilmiş Müftülüğüne teşekkür ederek, "Sizler geleneklerinize, göreneklerinize ve değerlerinize sahip çıkıyorsunuz. Allah herkesi bu mukaddes davaya hizmet etmeyi nasip eylesin." diye konuştu.

Yarışmanın sonunda Omurluköy'den Eymen Köse Ahmet birinci, Payamlar köyünden Emine Nazır ikinci ve Kır Vakıf köyünden Zehra Çavuş Halil üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Etkinliğe, Batı Trakya Azınlığı Eğitim ve Kültür Şirketi (BAKEŞ) Başkanı Hüseyin Bostancı, Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) Başkanı Sedat Hasan, Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin, Yatsıköy Belediye Başkanı Caner İmam'ın yanı sıra çok sayıda soydaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Trakya Müftü Kültür Politika Dünya Güncel Haberler

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