Batı Trakya'da geleneksel hatim merasimleri devam ediyor

Batı Trakya'da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen hatim merasimleri bu yıl da soydaşların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Batı Trakya'da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen hatim merasimleri bu yıl da soydaşların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Gümülcine ve İskeçe müftülüklerine bağlı Kuran kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, okudukları şiirler ve ilahiler katılımcıların beğenisini kazanıyor.

Haziran sonuna kadar devam edecek hatim töreni kapsamında, azınlık temsilcileri soydaşlarla bir arada bulunup halkın sorunlarını dinleme imkanı buluyor.

Etkinliğin sonunda, düzenlendiği köyün gençleri tarafından hazırlanan geleneksel etli pilav ve ayran, misafirlere ikram ediliyor.

İskeçe'ye bağlı Kireççiler, Paşevik, Ketenlik, Koyunköy ve Ilıca köylerinde de bu merasimlerin düzenlenmesi bekleniyor.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80'li yıllardan itibaren hatim törenlerinin düzenlenmeye başladığını söyledi.

Trampa, bu etkinliğin sosyolojik ve psikolojik açıdan Batı Trakya Türk Azınlığı için önemli olduğunu vurgulayarak "Bu hatim merasimlerine azınlığımızın bütün idareci ve seçilmiş yöneticileri katılıyor. Burada gereken bütün mesajları verebiliyoruz halkımıza. Yeni gelişmeler olursa bunlar hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. En önemlisi ise bu etkinlikler büyük bir birlik ve büyük bir beraberlik içinde gerçekleşiyor. Köylülerimizle bir araya gelme fırsatı yakalıyoruz. Halkımızın dertlerini, sorunlarını dinleme imkanı buluyoruz." diye konuştu.

"Türk'ün oyu Türk'e gidecek"

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Trampa, Batı Trakya Türk Azınlığının sorunlarının Yunan meclisinde ancak bir Türk milletvekili tarafından gündeme getirilebileceğine işaret etti.

Müftülük, vakıflar ve eğitim gibi azınlığın kronikleşmiş sorunlarının bu sayede dile getirileceğini vurgulayan Trampa, "Az önce konuşmalarımızda da dediğimiz gibi Türk'ün oyu Türk'e gidecek. Azınlığımızın oyu Türk vekillerimize gidecek. Eğer biz Batı Trakya Türk toplumu olarak Yunan meclisine milletvekili gönderemezsek orada sesimizi duyurmamız mümkün olmayacaktır." ifadelerini kullandı.