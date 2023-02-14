Batı Trakya'da, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu

Batı Trakya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Batı Trakya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çeşitli yardım kampanyalarının düzenlendiği Batı Trakya'da kadınlar, Gümülcine'de bir araya geldi.

Çok sayıda kişinin bir araya geldiği etkinlikte, Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü bünyesinde görev yapan vaizler tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, Türkiye'nin deprem nedeniyle yaşadığı sıkıntıları tez zamanda atlatması ve yaralıların şifa bulması için dualar edildi.

Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü de sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenler için 17 Şubat'ta Gümülcine'de hatim duası yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Miraç Kandili vesilesiyle anavatanımız Türkiye'de meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere hatim duası ve mevlid-i şerif programı icra edilecektir." duyurusu yapıldı.