Batı Trakya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Batı Trakya'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunca Yatsı Köy'de gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 3 bin Türk katıldı. Resepsiyonda, Türk bayrakları ve Cumhuriyet temalı süslemelerle donatılan alan, coşkulu anlara sahne oldu.

Programda konuşan Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Cumhuriyet'in, kelimelere sığmayacak kadar derin, yüreklere sığmayacak kadar anlamlı bir kavram olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in bir milletin kendi kaderine sahip çıkma iradesi olduğunu belirten Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet, aklın, bilimin ve vicdanın rehberliğinde özgürce yaşamanın adıdır. Cumhuriyet, susturulmuş bir milletin, yeniden haykırmaya başladığı gündür. Mustafa Kemal, Cumhuriyeti yalnızca bir yönetim biçimi olarak görmedi. O, Cumhuriyet'i bir medeniyet projesi, bir aydınlanma devrimi, bir insanlık ülküsü olarak tasarladı. Ona göre, Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin eseriydi. Kadının ve erkeğin yan yana, omuz omuza, aynı hedefe yürüyebilmesiydi."

Türk-Yunan dostluğunun, Mustafa Kemal Atatürk'ün, her bir Türk ferdine bıraktığı miras olduğunu vurgulayan Ünal, Batı Trakya Türklerinin iki ülke arasında "çok değerli bir köprü" olduğunu dile getirdi.

Ünal, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Resepsiyona, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile Türk azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
