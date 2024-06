Batı Trakya'da Kadın Adayların Çoğunlukta Olduğu DEB Partisi, Avrupa Parlamentosu Seçimlerine İddialı Hazırlanıyor

Batı Trakya'da adaylarının çoğunluğu kadın olan Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, 9 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine iddialı hazırlanıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, bir kadın olarak böyle bir partinin genel başkanlığını üstlendiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Seçimler için partisinin listesindeki 42 adaydan 25'inin kadın olduğunu bildiren Asafoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e bir basın toplantısı sırasında yöneltilen "Neden kabinenizde bu kadar az kadın var?" sorusuna işaret ederek, "Miçotakis, şöyle cevap vermişti; 'Ne yazık ki Yunanistan'da aktif siyasetle uğraşan kadın bulmak çok zor. Bu yüzden kadınlarımızın sayısı az.' Dostluk Eşitlik Barış Partisinin 2024 Avrupa Parlamentosu listesi, buna bir cevap niteliğinde. Diğer Yunan siyasi partileri kadın aday bulma konusunda zorlanırken, bizler bu yıl davasına inanan, mücadeleci, anne, abla, kardeş 25 kadınla yola çıktık." diye konuştu.

Asafoğlu, bunun Batı Trakya Türk kadınına rol model olmasını umduğunu dile getirerek, 9 Haziran'daki AP seçimleri kapsamında gittikleri köy ziyaretlerinde de bu tabloyla ilgili olumlu geri dönüş aldıklarını aktardı.

Batı Trakya Türk kadınlarının her alanda ve platformda ön saflarda yer almaya başladığına dikkati çeken Asafoğlu, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Batı Trakya Türk kadını, her zaman çok cesurdu. 29 Ocak'lardaki fotoğraflara baktığımızda orada kadınların ne kadar çoğunlukta olduğunu görebiliyoruz. Her zaman çok cesurdu, her zaman davasına düşkün ve mücadeleci ruhluydu." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da Makedon azınlığı da kadın temsil edecek

25 kadın aday arasında Edessa bölgesindeki Makedon azınlığı temsilen Evgeniya Naçurlidu'nun da yer aldığının altını çizen Asafoğlu, Makedon azınlığın da sesini bir kadın siyasetçinin duyuracağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekili adayı Psikolog Sevkan Tahsinoğlu da Türkiye'deki eğitimini tamamladıktan sonra Batı Trakya'ya döndüğünü ve buradaki varlık mücadelelerine nasıl katkı sağladığını anlattı.

Adaylık teklifi geldiğinde seve seve kabul ettiğini belirten Tahsinoğlu, adayların çoğunluğunun kadınlardan oluşmasının Batı Trakya'daki Türk kadınına rol model olacağını vurguladı.

Tahsinoğlu, "Bu durumun bizden sonra gelecek nesillere, gençlerimize örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Zaten Batı Trakya Türk kadını, dünyadaki tüm kadınlar gibi çok güçlü ve bunu artık Türk toplumuna ait bir siyasi partide de ön plana çıkarmak elbette ki çok güzel bir örnek teşkil edecektir." dedi.

Kadın adayların çokluğu, genç kızlar için de güçlü bir rol model oluşturuyor

Siyasette kadınların varlığının, daha geniş bir perspektif ve kapsayıcı politikalar anlamı taşıdığını dile getiren eğitimci Nilay Mümin de kadın bakış açısının toplumsal sorunların çözümünde farklı ve yenilikçi yaklaşımlar sunduğunu belirtti.

Mümin, bu adımın toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmekle kalmayıp, Batı Trakya Türk Azınlık mensubu genç kızlar ve kadınlar için de güçlü bir rol model oluşturduğunu ifade ederek, "Kadınların siyasette daha fazla yer alması, empati ve uzlaşma kültürünü de beraberinde getiriyor. Bu da daha yapıcı bir siyaset ortamı yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Trakya kadınının değerli, fedakar, uysal, uyumlu, kendini kanıtlamış bir yapıya sahip olduğuna işaret eden eğitimci Şükriye Mehmet, kadınların toplumun her alanında yer almasının azınlığın ilerlemesi için önemli olduğunu kaydetti.

25 kadın adayın yanında çok değerli erkek adayların da listede yer aldığına değinen Mehmet, hep birlikte daha güçlü olduklarını vurguladı.

Gülcan Mümin de Türkiye'deki eğitiminin ardından Batı Trakya'daki Türk Azınlığına hizmet etmek amacıyla Yunanistan'a geri döndüğünü, kadının fıtratı gereği çok güçlü bir varlık ve bu gücün her alanda görülmesinin mümkün olduğunu anlattı.

"Kadın ve erkek hep birlikte daha güçlüyüz"

Yaklaşık 20 yıldır Batı Trakya Yüksek Tahsiller Derneği İskeçe Şube Sorumlusu olan Sevtap Hint, Batı Trakya'da kadının her zaman söz hakkına sahip olduğunu ve tüm alınan kararlarda etkili bir rol oynadığını söyledi.

Gelişen dünyaya Batı Trakya Türk Azınlığı'nın da ayak uydurduğunu aktaran Hint, "Artık günümüzde avukat, siyasetçi kadınımız, eğitimli kadınlarımız var ve bu kadınlar varlıklarını çok ciddi şekilde toplumuza hissettirmiştir." diye konuştu.

Sanat öğretmeni Zeynep Tevfikoğlu, başarılı bir erkeğin arkasında bir kadın, bir eş, bir anne olduğu gibi yine başarılı bir kadının arkasında da bir erkek, bir eş ve bir baba olduğuna dikkati çekerek, "Bu yolda kadın ve erkek hep birlikte daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Adaylardan Vildan Yaşar, Pelin Kocamolla, Sevcan Hacıali, Seher Mustafa, Sibel Abdullah Hasan, Elif Molla ve Hatice Hasan da kadının gücünün fark edilmesi, mücadeleci ruhu, çok yönlülüğü ve siyasetteki yerinin topluma katkısı gibi konularda düşüncelerini dile getirdi.