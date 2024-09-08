Üye Girişi
Haberler

Batı Şeria-Ürdün sınırında saldırı: 3 İsrailli öldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria ile Ürdün sınırında gerçekleştirilen saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü duyurdu. Allenby Köprü Geçişi'nde gerçekleştirilen saldırıda saldırganın sınıra bir araçla yaklaşarak İsrailli güvenlik güçlerine ateş açtığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs etkisiz hale getirilirken, ölen İsraillilerin 50'li yaşlarında olduğu aktarıldı.

- Batı Şeria- Ürdün sınırında saldırı: 3 İsrailli öldü

BATI ŞERİA - İsrailli Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria ile Ürdün sınırında gerçekleştirilen saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

IDF, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün sınırında İsraillilere yönelik saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Allenby Köprü Geçişi'nde gerçekleştirilen saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü duyuran IDF, saldırganın sınıra bir araçla yaklaştığını ve İsrailli güvenlik güçlerine ateş açtığını bildirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın İsrailli güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, ölen İsraillilerin 50'li yaşlarında olduğu aktarıldı.

Ürdün tarafından yapılan açıklamada ise, sınırın Ürdün tarafının kapatıldığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası Batı Şeria Güvenlik Güncel Dünya Ürdün

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda gözaltı var

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran talimatı
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kenan İmirzalıoğlu neden yok, nerede, neden bıraktı, hasta mı, geri dönecek mi? Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman, nerede çekildi? Kandahar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kandahar filmi ne zaman, nerede çekildi? Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi? Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izle!Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Eylül 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title