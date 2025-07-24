Batı Şeria'nın Nablus Kentinde Gazzelilere Destek İçin Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı
NABLUS, 24 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere destek olmak için kan bağışı kampanyasına katılan insanlar, 23 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
NABLUS, 24 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere destek olmak için kan bağışı kampanyasına katılan insanlar, 23 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel