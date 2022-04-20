Batı Şeria'nın Nablus Kentinde Çatışmalar
Xinhua - Güncel
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NABLUS, 20 Nisan (Xinhua) -- Bir İsrail sınır polisi, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında bulunan Burka köyündeki Filistinli protestoculara göz yaşartıcı bomba atıyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
NABLUS, 20 Nisan (Xinhua) -- Bir İsrail sınır polisi, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında bulunan Burka köyündeki Filistinli protestoculara göz yaşartıcı bomba atıyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Xinhua / Güncel