Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde İsrail Askerleriyle Filistinli Göstericiler Arasında Çatışma Yaşandı

Güncel Haberler

Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde İsrail Askerleriyle Filistinli Göstericiler Arasında Çatışma Yaşandı

BEİT DAJAN, 11 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında yer alan Beit Dajan köyünde Filistinli göstericilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde İsrail Askerleriyle Filistinli Göstericiler Arasında Çatışma YaşandıBatı Şeria'da Nablus'un doğusunda yer alan Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşim yerlerinin genişlemesini protesto etmek için düzenlenen eylem sonrasında yaşanan çatışmalarda, İsrail askerlerine sapanla taş atan bir Filistinli gösterici, 10 Mart 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

BEİT DAJAN, 11 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında yer alan Beit Dajan köyünde Filistinli göstericilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada göz yaşartıcı bomba kullanan İsrail askerlerine, Filistinli göstericiler sapanla karşılık verdi.

Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde İsrail Askerleriyle Filistinli Göstericiler Arasında Çatışma YaşandıBatı Şeria'da Nablus'un doğusunda yer alan Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşim yerlerinin genişlemesini protesto etmek için düzenlenen eylem sonrasında yaşanan çatışmalarda, bir İsrail askerinin attığı göz yaşartıcı bombayı sapanla geri yollamaya çalışan bir Filistinli gösterici, 10 Mart 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde İsrail Askerleriyle Filistinli Göstericiler Arasında Çatışma YaşandıBatı Şeria'da Nablus'un doğusunda yer alan Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşim yerlerinin genişlemesini protesto etmek için düzenlenen eylem sonrasında yaşanan çatışmalarda, İsrail askerlerine sapanla taş atan bir Filistinli gösterici, 10 Mart 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde İsrail Askerleriyle Filistinli Göstericiler Arasında Çatışma YaşandıBatı Şeria'da Nablus'un doğusunda yer alan Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşim yerlerinin genişlemesini protesto etmek için düzenlenen eylem sonrasında yaşanan çatışmalarda, İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı bombalardan korunmak için koşan Filistinli göstericiler, 10 Mart 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde İsrail Askerleriyle Filistinli Göstericiler Arasında Çatışma YaşandıBatı Şeria'da Nablus'un doğusunda yer alan Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşim yerlerinin genişlemesini protesto etmek için düzenlenen eylem sonrasında yaşanan çatışmalarda, bir İsrail askerinin attığı göz yaşartıcı bombayı sapanla geri yollayan bir Filistinli gösterici, 10 Mart 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title