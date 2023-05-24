Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimine füzeli saldırı girişimi iddiası

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Şaked Yahudi yerleşim birimine yönelik füzeli saldırı girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Şaked Yahudi yerleşim birimine yönelik füzeli saldırı girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

KAN'ın haberinde, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehri yakınlarında bulunan Nazlet İsa köyünden Şaked Yahudi yerleşim birimini hedef alan bir füze fırlatıldığı ifade edildi.

Haberde, füzenin "ilkel üretim" olduğu ve fırlatmanın "başarısızlıkla" sonuçlandığı kaydedildi.

Haberde adı açıklanmayan askeri bir yetkili, "az miktarda" patlayıcı madde bulunan füzenin sadece 3 metre havada kaldıktan sonra düştüğünü aktardı.

İsrail basın kuruluşları, Filistinlilerin sosyal medyada söz konusu füzeye ilişkin görüntüler paylaştıklarını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin Tulkerim yakınlarında "sahte bir füze rampası" bulduğunu ifade etti.

Filistinli gruplardan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.