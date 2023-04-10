Batı Şeria'daki silahlı saldırıda yaralanan İsrailli yerleşimci öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 7 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan İsrailli yerleşimcinin öldüğü bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Vadisi bölgesindeki yasa dışı Hamra Yahudi yerleşim yeri yakınlarında bir araca düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 48 yaşındaki Lucy Dee tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 7 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, Hamra Yahudi yerleşim yeri yakınlarında bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimcinin öldüğünü, bir yerleşimcinin ağır yaralandığını aktarmıştı.

Saldırıda ölenlerin, İsrail ve İngiliz vatandaşlığı bulunan 2 kardeş olduğu, ağır yaralanan kadının ise onların annesi olduğu kaydedilmişti.

Saldırının şüphelisini yakalamak için bölgede geniş çaplı arama başlatan ve ana yolları kapatarak kontrol noktaları kuran İsrail ordusu, failleri henüz bulamadı.

İsrail basınındaki bilgilere göre, 2016'da İsrail'e göç eden Lucy Dee ve ailesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Efrat yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyordu.

İsrail'in sözde "Geri Dönüş" yasası uyarınca bu ülkeye göç etmek için başvuran Yahudiler, "diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçü" anlamına gelen "Aliya" yaparak İsrail vatandaşlığı elde edebiliyor.???????

Bu Yahudilerin birçoğu, İsrail yönetiminin sağladığı barınma gibi avantajlardan yararlanarak işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine yerleştiriliyor.

İsrail'e 2022 boyunca 95 ülkeden 70 binden fazla Yahudi'nin göç ettiği (Aliya) ve bu sayının son 23 yılın en yükseği olduğu belirtiliyor.

Bölgedeki gerilim ve artan saldırılar

İsrail polisinin, geçen hafta Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, plastik mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine 37 roket fırlatıldığını duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tuttuğu saldırılara karşılık Gazze'ye hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırına karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.