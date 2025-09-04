Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kitlesel Göçü Artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin, İsrail hükümetinin politikaları, askerler ile yerleşimcilerin saldırı ve baskınları nedeniyle kitlesel göçe zorlandığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlardan (MSF) yapılan yazılı açıklamada İsrail'in, Batı Şeria'daki toprakları ilhak etme politikalarıyla, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ciddi şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

MSF ekiplerinin 2025 yılında "Filistinlileri topraklarından çıkarmak ve geri dönme olasılığını ortadan kaldırmak için tasarlanmış politika ve uygulamalara" tanık olduğu ve Filistinlilerin çektiği bu sıkıntıyı hafifletmenin tek yolunun işgali sonlandırmaktan geçtiği belirtildi.

İsrail'in neden olduğu bu sıkıntıların, MSF'nin Filistin'de tıbbi ve psikolojik bakım sağladığı 36 yıllık tarihi boyunca görülmemiş bir şekilde "sıradan bir gerçekliğe" dönüştüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Filistinlilerin, İsrail güçleri ve gaspçı İsrailliler tarafından Batı Şeria genelinde kitlesel göçe maruz bırakıldığı, bu durumun işgal altındaki topraklarda etnik temizlik ve kalıcı demografik değişim riskini önemli ölçüde artırdığı" ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Filistinlilerin evlerini yıkmasına dair ise açıklamada, Ocak 2023'ten bu yana 6 bin 450 Filistinlinin evlerinin yıkıldığı ve yerlerinden edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Nisan ve Mayıs 2025'te sadece El Halil kentinde 12 noktada yıkım gerçekleştirildiğine ve en az 96'sı çocuk olmak üzere 246 kişinin zorla yerinden edildiğine, bu sayının, aynı dönemde Batı Şeria'daki yıkımların sadece küçük bir kısmını oluşturduğuna işaret edildi.

İsrailli yerleşimcilerin saldırıları sonucu artan göçe ilişkin de bu saldırıların ordunun korunması altında ve hiçbir ceza verilmeksizin gerçekleştirildiği, 2 bin 900 Filistinlinin sırf yerleşimci şiddeti ve temel hizmetlere erişememeleri nedeniyle göç ettiği belirtildi.

MSF'nin El Halil'de 197 hanede yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına da yer verilen açıklamada, "hanelerin yüzde 28,1'inin en az bir üyesinin son 3 ayda şiddete maruz kaldığı, bu hanelerde ciddi psikolojik sıkıntı gösterme olasılığının 2,3 kat daha fazla olduğu" kaydedildi.