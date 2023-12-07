Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampında İsrail ile Filistlinliler Arasında Çatışma Çıktı
NABLUS, 7 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarındaki Balata mülteci kampında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmalar sırasında yükselen dumanlar, 6 Aralık 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
NABLUS, 7 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarındaki Balata mülteci kampında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmalar sırasında yükselen dumanlar, 6 Aralık 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)