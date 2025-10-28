Batı Şeria'daki Aşırı Sağcı Saldırılarda Artış: Filistinlilerin İhbar Sayısı 427'ye Ulaştı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden aşırı sağcı Yahudi çetelerin saldırılarının, 2025 yılının ilk 6 ayında belirgin şekilde artış gösterdiği, Filistinlilerin saldırılara yönelik ihbar sayısının 427'ye ulaştığı bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ve soruşturmalara dair ulaştığı polis verilerini paylaştı.

Habere göre, 2025'in ilk 6 ayında 2024'e göre Yahudi çetelerin Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin ihbarlarda belirgin artış olmasına rağmen İsrail polisinin yaptığı soruşturma sayısında düşüş yaşandı.

İsrail güvenlik birimlerinin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının sadece 3'te 1'ine soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi çetelerin saldırılarına uğrayan Filistinliler, 2024 yılının tamamında 680 şikayette bulunurken 2025'in ilk 6 ayında yapılan şikayet sayısı 427'ye ulaştı.

İsrail makamları, Ocak-Haziran 2025 arasında yapılan 427 şikayetten sadece 144'ü hakkında soruşturma başlatırken bu sayının 2024'ün tamamında 308 olduğu kaydedildi.

Yapılan 427 şikayete karşın açılan 144 soruşturmada, Filistinlilere saldırı düzenleyen İsraillilerden sadece 44'ünün tutuklandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da aşırı sağcı Ben-Gvir'in etkisi dikkati çekiyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan sorumlu polis biriminde, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in etkisi dikkati çekiyor.

Haberde İsrail polisinin Batı Şeria ile ilgilenen biriminin başında bir senedir komutan bulunmadığı belirtilerek İsrail'in Batı Şeria'dan sorumlu eski polis şefi Avishai Muallem hakkında Ben-Gvir'in güvenini kazanarak terfi almak amacıyla Bakan'ın istekleri doğrultusunda hareket ettiği için soruşturma başlatıldığı ve açığa alındığı hatırlatıldı.

Muallem'in görevi sırasında İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) Yahudi Birimi'nin saldırıların arttığına yönelik raporuna karşın saldırıların düştüğünü iddia ettiği ve saldırıları gerçekleştiren Yahudi çetelerin mensupları hakkında soruşturma başlatmadığı ifade edildi.

İsrail'in Batı Şeria'dan sorumlu eski polis şefliği görevini şimdi ise yine Ben-Gvir'in güvenlik sekreteri olarak görev yapan Moshe Pinchi'nin yönettiği aktarıldı.

Zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi şekilde artış olduğu, önceki senelerde daha ziyade Batı Şeria'nın İsrail ordusunun kontrolündeki "C" bölgelerinde gerçekleşen saldırıların, bu sene sivil kontrolün Filistinlilerde olduğu "B" bölgelerine de yayıldığına dikkat çekildi.

Batı Şeria'da 3 milyon Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 3 milyon kadar Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor.

Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbedilen alanlara inşa edilen 365 Yahudi yerleşiminde, 500 binden fazla İsrailli yerleşimci İsrail kanunlarına göre yaşıyor.

Filistinliler, topraklarının ve tarım arazilerinin, İsrail ve Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve ordu tarafından korunan yerleşimcilerin saldırılarının giderek arttığı şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik açılan soruşturmalar ve az sayıda tutuklamanın ardından Yahudi çetelere mensup saldırganlara yeterli cezaların verilmemesi nedeniyle eleştiriliyor.

İsrail'de özellikle yerleşimcilerin de desteklediği aşırı sağ partiler, uzun süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.