Batı Şeria'da Zeytin Hasadında İsrailli Yerleşimcilerin Şiddeti Artıyor
Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Batı Şeria'daki bu yılki zeytin hasadı döneminde yaklaşık 150 saldırı kaydedildi, bu da son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.
BEYTA, 15 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'da bu yılki zeytin hasadı döneminde İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Kasım ayı başında yayınlanan Birleşmiş Milletler raporuna göre bugüne kadar yaklaşık 150 saldırı kayda geçti.
Kaynak: Xinhua / Güncel