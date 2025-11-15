Batı Şeria'da Zeytin Hasadında İsrailli Yerleşimcilerin Şiddeti Artıyor

BEYTA, 15 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'da bu yılki zeytin hasadı döneminde İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Kasım ayı başında yayınlanan Birleşmiş Milletler raporuna göre bugüne kadar yaklaşık 150 saldırı kayda geçti.