Batı Şeria'da Zeytin Hasadı: Filistinlilere Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin batısındaki Nahhalin köyünden 70 yaşındaki Resmiye Şekarne ve damadı, zeytin hasadına giderken İsrailli yerleşimcilerin saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı.

Batı Şeria'da zeytin hasat mevsimi Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yoğun saldırıları altında geçiyor. Askerler tarafından korunan gaspçı İsrailliler, Filistinlilerin arazilerine girmesine ve zeytin toplamasına engel oluyor.

İsrailliler, Filistinlilere ait topraklara kök salmış ve yüzyıllardır var olan zeytin ağaçlarını tahrip ederek bölgedeki Filistin kimliğini yok etmeye çalışıyor.

Bu saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. Bu saldırıların son kurbanları 12 yaşındaki torunuyla birlikte Nahhalin köyünde zeytin toplamaya giden Resmiye Şekarne ve damadı Ahmed Şekarne oldu.

Filistinlilerin, topraklarına ulaşmasına engel oluyorlar

Zeytin topladıktan sonra dönüş yolunda İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırısına uğrayan kalp hastası Resmiye teyze, "Ben geleceklerini biliyordum. Ama '70 yaşında bir kadınım bana bir şey yapamazlar' dedim. Sonuçta kendi toprağımdayım, Tel Aviv'de değilim." dedi.

Yaşlı kadın, İsrail askerleriyle arasında geçen diyalogu ve korku dolu anları şöyle anlattı:

"Silahları bize doğrultmuş bir şekilde geldiler. 'Neden buraya geliyorsunuz, yasak' dediler. 'Neden yasakmış' dedim. 'Burası benim toprağım, benim ülkem, asıl senin burada ne işin var' dedim.

'Torunun eve gitsin sen bizimle gel' dediler. 'Ben uzağa gidemem kalp hastasıyım' dedim. Beni bir tepeye çıkarmak istediler. 'Buraya gençler çıkamıyor ben nasıl çıkayım' dedim."

Filistinli yaşlı kadın, yolun büyük kısmını gittikten sonra damadının kendisine doğru koştuğunu görünce, İsraillilerin ona bir şey yapmasından korkarak 'geri dön' diye bağırmaya başladığını söyledi.

İsrail askerlerinin damadının üzerine "yağmur gibi kurşun yağdırdığını" ifade eden Filistinli kadın, daha sonra askerlerin, damadını "bir askerin silahını çalmaya teşebbüs etmekle suçlayarak" gözaltına aldığını, ellerini kelepçeleyip gözlerini bağladıklarını ve birkaç saat sorguya çektikten sonra ikisini de serbest bıraktıklarını söyledi.

Zeytin hasadından men edilmek büyük zulüm

Filistinliler için ekonomik getirisi olduğu ve aynı zamanda direnişle de özdeşleştiği için zeytin hasadını bütün bir yıl sabırsızlıkla beklediklerini anlatan Resmiye şunları kaydetti:

"Bundan daha sefil bir hayat görmedim. Bütün bir yıl hasat mevsiminin gelmesini bekliyoruz. Ama bundan men ediliyoruz, neden? Bu, zulümdür.

Her evde 3-4 aile yaşıyor. Bunların ihtiyaçlarını nasıl karşılayalım. Zeytinlerimiz ağaçta dururken zeytin yağını nasıl alalım. Artık korkuyla yaşamaktan usandık. Çocuklarımızı güven içinde büyütmek istiyoruz."

Dayanışma ve mutluluk mevsimi, darp mevsimine döndü

Yaşlı kadının damadı Ahmed Şekarne ise kayınvalidesinin askerler tarafından alıkonulduğunu ve tepeye doğru götürüldüğünü görünce onlara yetişmek için koştuğunu dile getirdi.

Ahmed, İsrailli yerleşimcilerden birinin kendisini feci şekilde darbettiğini belirtti.

Zeytin hasat mevsiminin Filistinliler için mutluluk ve aile dayanışma mevsimi olduğunu vurgulayan damat Ahmed, "Üzüm ve şeftali gibi meyveler bireysel olarak hasat edilir, ancak zeytin kolektif bir hasattır. Ailecek toplanır ve geleneksel yiyeceklerimizi hazırlarız." dedi.

Ahmed, "Evlatlarımıza, zeytin ağaçlarına nasıl bakacaklarını öğretiyoruz ki bu ağaçlar gibi toprağa kök salsınlar. Ama hasat mevsimi artık İsrail askerleri ile yerleşimcilerin darp ve saldırı mevsimine dönüştü." diye konuştu.