Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı

Yahudi yerleşimciler, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Silet ed-Dahir beldesine düzenledikleri saldırıda, bir Filistinliyi yaraladı.

Yahudi yerleşimciler, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Silet ed-Dahir beldesine düzenledikleri saldırıda, bir Filistinliyi yaraladı.

Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yerleşimciler tarafından açılan ateş sonucu 24 yaşında bir gencin göğsünden yaralandığı bildirildi.

Cenin kentinin güneyindeki Silet ed-Dahir beldesinden olan yaralının, sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıkları, AA muhabirine, saldırının, Humeş el-Mihlah Yahudi yerleşim bölgesinden gelen yerleşimci grubu tarafından gerçekleştirildiğini ve yerleşimcilerden birinin, Silet ed-Dahir beldesindeki Filistinlilerin evlerine ateş açtığını aktardı.

Bölgedeki Burka ve Silet ed-Dahir beldeleri, İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin, sık sık saldırılarına maruz kalıyor.