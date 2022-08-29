Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çocuğu yaraladı

Güncel Haberler

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çocuğu yaraladı

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin darbettiği Filistinli çocuk yaralandı.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin darbettiği Filistinli çocuk yaralandı.

Filistinli çocuğun babası Şerif et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yaşındaki oğlu İslam'ın evine dönerken El Halil'in Eski Belde (Beldet'ül-Kadime) bölgesinde Tel er-Remide mahallesinde silahlı bir Yahudi yerleşimci tarafından darbedildiğini söyledi.

Saldırıda oğlunun başından yaralandığını ve burnunun kırıldığını belirten Temimi, İslam'ın bir klinikte tedavi altına alındığını ifade etti.

Temimi, İsrail ordusunu "yerleşimcilere koruma sağlamakla" suçladı.

Filistinli baba, evinin ve çocuklarının neredeyse her gün İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimciler tarafından saldırıya maruz kaldığını sözlerine ekledi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

El-Halil'in Eski Belde bölgesi, İsrail'in kontrolü altında bulunuyor. Bu bölgede yaşayan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimci bin 500 asker tarafından korunuyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title