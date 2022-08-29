Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çocuğu yaraladı

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin darbettiği Filistinli çocuk yaralandı.

Filistinli çocuğun babası Şerif et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yaşındaki oğlu İslam'ın evine dönerken El Halil'in Eski Belde (Beldet'ül-Kadime) bölgesinde Tel er-Remide mahallesinde silahlı bir Yahudi yerleşimci tarafından darbedildiğini söyledi.

Saldırıda oğlunun başından yaralandığını ve burnunun kırıldığını belirten Temimi, İslam'ın bir klinikte tedavi altına alındığını ifade etti.

Temimi, İsrail ordusunu "yerleşimcilere koruma sağlamakla" suçladı.

Filistinli baba, evinin ve çocuklarının neredeyse her gün İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimciler tarafından saldırıya maruz kaldığını sözlerine ekledi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

El-Halil'in Eski Belde bölgesi, İsrail'in kontrolü altında bulunuyor. Bu bölgede yaşayan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimci bin 500 asker tarafından korunuyor.