Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yeri yakınında silahlı saldırı: 2 İsrail güvenlik gücü yaralandı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda, 2 İsrail güvenlik gücünün yaralandığı, saldırganın 'etkisiz hale getirildiği' bildirildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda, 2 İsrail güvenlik gücünün yaralandığı, saldırganın "etkisiz hale getirildiği" bildirildi.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin kenti Beytüllahim'in güneyinde yer alan Gush Etzion isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 İsrailli güvenlik gücünün yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada başka detay verilmedi.