Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi ile İsrail ordusunun iki kontrol noktasına ateş açıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşim birimi ile İsrail ordusunun iki askeri kontrol noktasına ateş açıldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşim birimi ile İsrail ordusunun iki askeri kontrol noktasına ateş açıldığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Cenin kenti yakınlarındaki Maale Gilboa Yahudi yerleşim birimine kent merkezi yönünden ateş açıldı.

Olayda yaralanma olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan Batı Şeria'nın Nablus kenti güneyindeki Huvare ve Beyt Furik askeri kontrol noktalarına da ateş açıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kontrol noktalarına ateş açılması sonucu buralardan geçişleri çift yönlü kapattı.

Kontrol noktalarının kapatılması sonucu bölgeden geçmek isteyen Filistinliler engellenerek alternatif yollara yönlendirildi.

Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı "Nablus Tugayı" isimli grup, Havare kontrol noktasına düzenlenen eylemi üstlendi.

Diğer saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.