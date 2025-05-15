Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: İsrailli Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: İsrailli Hamile Kadın Hayatını Kaybetti
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İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli hamile kadın hayatını kaybetti. Olay sonrasında İsrail ordusu bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basın, Filistinli topraklarını gasbeden İsraillilere ait Bruchin ve Peduel yerleşimlerini bağlayan ana yoldan geçen araca ateş açılması sonucu hamile olduğu anlaşılan kadının yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldırıda ölen kadının bebeğinin sezaryenle dünyaya geldiği bildirildi.

İsrail ordusu, olayın ardından Batı Şeria'ya çok sayıda birlik konuşlandırdığını ve yolları kapatıp, şüpheliyi arama çalışması başlattığını duyurdu.

Yürütülen arama çalışmalarına orduya ait insansız hava araçlarının katıldığı da belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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