Batı Şeria'da saldırı ve yıkıma devam eden İsrail, 2 beldeyi 'askeri bölgeye' çevirdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da saldırı ve yıkıma devam eden İsrail ordusu, 2 beldeyi "askeri bölgeye" çevirdi.

Kuzeydeki Selfit kentine bağlı Burukin ve Kefr ed-Dik beldelerinde yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun 7 gündür süren ablukası nedeniyle evlerinin yıkıldığı, yapıların askeri karargahlara dönüştürüldüğü ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, geçen hafta Burukin yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin öldüğü ve eşinin yaralandığı silahlı saldırının ardından, 14 Mayıs akşamından bu yana her iki beldeyi ağır askeri abluka altına aldı.

Ordu, saldırının failini arama gerekçesiyle yürüttüğü baskınlarda, Filistinlilerin evlerini ve eşyaların dağıtarak, bazı yerlerde yıkımlar da gerçekleştiriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin 17 Mayıs günü Burukin'de açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistinli siviller de AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede "toplu cezalandırma suçu" işlediğini ifade etti.

Yahudi yerleşimci saldırısı ve yıkım çağrısı

Yerel kaynaklar, 16 Mayıs'ta Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Burukin yakınlarında Filistinlilere ait 14 aracı ateşe verdiğini belirtti.

Bu saldırılar, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bir gün önce yaptığı yıkım çağrısından hemen sonra gerçekleşti.

Smotrich, Gazze Şeridi'nin Refah kentine bağlı Tel es-Sultan ve Gazze kentinin Şucaiyye mahallelerinde yürütülen ağır yıkımlara atıfla, Burukin ve Kefr ed-Dik'in de benzer şekilde "yok edilmesi" gerektiğini savunmuştu.

İnsan hakları raporlarında, İsrail ordusu tarafından Şucaiyye ve Tel es-Sultan'da yürütülen yıkımlar, Filistinlilerin yaşadıkları bölgelere geri dönmesini engelleyen bir politika kapsamında uygulandığı ve bu mahallelerde evlerin, altyapının ve tesislerin sistematik biçimde imha edildiği belirtiyor.

Devam eden kuşatma

Burukin Belediye Başkanı Fayid Sabra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun iki beldede evlere baskınlar yapıp aramalarda bulunduğunu, askerlerin girdikleri evlerde eşyaları sistematik olarak tahrip ettiğini, bazı evlerin ise askeri kışlaya dönüştürüldüğünü belirtti.

"İsrail ordusu iki beldede evlere baskınlar düzenleyip aramalar yaparak askeri operasyonlarını sürdürüyor. Onlarca dönüm tarım arazisi buldozerlerle yok edildi; Filistinlilerin evlerine yalnızca birkaç metre uzaklıktan yeni yollar geçirildi" diyen Sabra, "Bütün bu gerçekler, işgal güçlerinin burada yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını açıkça gösteriyor. Her gün topraklarımızı kaybediyoruz. Bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kaldığımız bir trajedi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA ekibi 1 saat alıkonuldu

İsrail ordusunun saldırılarını belgelemek amacıyla bölgeye gitmeye çalışan AA ekibi, bölgeye tarlalardan geçerek ulaşabildi.

Burukin'de İsrail buldozerlerince yürütülen arazi tesviyesi ve "ruhsatsız yapı" gerekçesiyle Filistinlilere ait iki evin yıkımını görüntüleyen AA ekibi, Kefr ed-Dik'te ise İsrail ordusunun askeri komuta merkezi olarak kullandığı evi çekti.

Burada çekim yapan AA ekibi burada, İsrail askerleri tarafından durduruldu.

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail askerlerinin, kendilerine ait araçların anahtarlarına ve kimlik kartlarına el koyduğunu, ardından yaklaşık bir saat boyunca alıkoyduğunu aktardı.

İsrail güçleri, gazetecilerin bölgeden ayrılmasını isteyerek Kefr ed-Dik'in artık "kapalı askeri bölge" olduğunu belirtti.

"Bilinmezlik içinde yaşıyoruz"

Öte yandan AA ekibi, Burukin kasabasında, bazı Filistinlilerin temel gıda ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gizlice arka kapılarından açılan dükkanlardan alışveriş yaptığını görüntüledi.

Burukinli 60 yaşındaki Ali Sabra, "Bilinmezlik içinde yaşıyoruz, ne olup bittiğini bilmiyoruz. Yedi gündür kuşatma altındayız, sokağa çıkmak neredeyse yasak. Buna ek olarak aramalar, baskınlar, yıkım, toprak hırsızlığı ve sabotajlar yaşanıyor." diye konuştu.

Bazı ev ihtiyaçlarımı almak için dışarı çıktığını söyleyen Filistinli, İsrail askeri baskınları ve saldırılarının uzun bir süre daha devam edeceğine dair gerçek bir korku olduğunu anlattı.

Eski bir evde tek başına yaşayan yaşlı kadın Fatıma Ummu İmad ise İsrail ordusunun şafak vakti "büyük bir güçle" evine baskın düzenlediğini söyledi.

Filistinli kadın, İsrail askerlerinin silahlarını kendisine doğrulttuğunu, evini aradığını aktardı.

İsrail'in Burukin ve Kefr ed-Dik'teki sivil Filistinlilere yönelik sürekli abluka ve baskınları sebebiyle son derece zor insani koşullar yaşandıklarını dile getiren Ummu İmad ise "Bizi tıpkı Gazze Şeridi'nde olduğu gibi kuşatıyorlar." dedi.

Ummu İmad, İsrail ordusunun Burukin beldesinde "çeşitli suçlar" işlediğini, askeri eylemle hiçbir bağlantısı olmayan genç bir Filistinliyi vurarak öldürdüğünü kaydetti.

Bakkal dükkanı işleten 80 yaşındaki Teysir eş-Şuaybi de bir haftadır sıkı bir kuşatma altında yaşadıklarını söyledi.

İsrail ordusunun dükkanlarını açmalarına engel olduğunu, bunun da Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarını engellediğini belirten Şuaybi, gizli bir şekilde çalışmak zorunda kaldıklarını paylaştı.

Vecih Semare de Burukin'de sahibi olduğu tavuk çiftliğini kaybetme korkusunu dile getirerek, İsrail ordusunun tavuk ithalatını ve hatta çiftliğe girişi engellediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 969 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.