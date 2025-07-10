Batı Şeria'da Saldırı: 1 İsrailli Güvenlikçi Hayatını Kaybetti

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İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen saldırıda 1 İsrailli güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 Filistinli de İsrail askerlerinin ateşiyle öldürüldü. Olay sonrası bölgedeki yollar kapatıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıda 1 İsrailli güvenlikçi ile saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 2 Filistinli öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Filistin topraklarında gasbedilen Gush Etzion bölgesindeki bir alışveriş alanı yakınında saldırı düzenlendiğinin rapor edildiği bildirildi.

Ordunun açıklamasında daha fazla detay verilmezken İsrail basını, 2 Filistinlinin bıçaklı ve silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda alışveriş alanında güvenlikçi olarak çalışan 1 İsraillinin öldüğü ifade edildi. Çevredeki İsrail askerlerinin ateş açması sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri söylenen 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail askerlerinin saldırı sonrası Batı Şeria'daki Beytüllahim ve El Halil kentlerine giden yolları giriş ve çıkışlara kapattığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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