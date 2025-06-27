Batı Şeria'da Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırılar 844'e Ulaştı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 844 saldırı gerçekleştiğini ve bu saldırılar sonucunda 31 kişinin öldüğünü, 168 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 844 saldırıyı belgelediklerini bildirdi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da sağlık krizinin arttığını kaydeden Peeperkorn, "DSÖ, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 844 saldırıyı belgeledi. Bu saldırılar sonucunda 31 kişi öldü ve 168 kişi yaralandı." dedi.

Peeperkorn, saldırıların 65 sağlık tesisi, 24 mobil klinik ve 567 ambulansı etkilediğini belirtti.

Batı Şeria'daki hastanelerin bütçe sıkıntısı nedeniyle malzeme ve personel eksikliği yaşadığına işaret eden Peeperkorn, birçok ilaç ve diğer tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını söyledi.

AA muhabirinin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin neden olduğu şiddet olaylarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Peeperkorn, bu olayların bölgedeki 3 Filistinlinin ölümüne sebep olduğunu hatırlattı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, 25 Haziran'da, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti.

Saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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