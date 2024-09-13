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Batı Şeria'da Öldürülen Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Didim'e Getirildi

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İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesine getirildi. Cenaze töreni yarın Didim Merkez Camisi'nde gerçekleştirilecek.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesine getirildi.

İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Didim Devlet Hastanesi'ne geldi.

Hastane önünden cenaze aracından indirilen Eygi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangasında taşınarak morga götürüldü.

Bu esnada Eygi'nin yakınları gözyaşı döktü. Fenalaşan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e sağlık ekipleri müdahale etti.

Ayakta durmakta güçlük çeken baba Mehmet Suat Eygi'yi ise ilçe kaymakamı Can Kazım Kuruca teselli etti.

Eygi'nin cenazesi, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

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