Batı Şeria'da İsraillilere Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 İsrailli yaralandı. Saldırgan, görevde olmayan bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, saldırının Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir yanıt olduğu belirtildi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 İsrailli yaralandı. Saldırgan, görevde olmayan bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Yahudi yerleşim bölgesi Ma'ale Adumim'a silahlı saldırı düzenlendi. Alışveriş merkezinin önünde düzenlenen saldırıda 2'si ağır 6 İsrailli yaralandı. Saldırganın 20 yaşındaki Filistinli Mohannad Suleiman al-Mazra olduğu ve görevde olmayan bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa'ya İsrailli yetkililer tarafından düzenlenen baskına bir yanıt olduğu ifade edildi.

Yerleşim yerindeki şantiyeler boşaltıldı

Ma'ale Adumim Belediye Başkan Yardımcısı Guy Yifrah yaptığı açıklamada, saldırının ardından yerleşim bölgesine Filistinli işçilerin girişinin bir sonraki duyuruya kadar yasaklandığını duyurarak, "Şu anda bir sonraki duyuruya kadar şehre işçi girişi yok. Şehirdeki tüm şantiyeler derhal boşaltıldı." dedi.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, saldırganın Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde çalışma izni olduğunu fakat İsrail'de çalışma izni olmadığını belirtti. - BATI ŞERİA