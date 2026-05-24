Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da camiyi kundaklamaya çalıştı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye baskın düzenleyerek camiyi kundaklama girişiminde bulundu ve Filistinlilere ait 6 araca zarar verdi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kufl Haris Köyü Belediye Meclis Başkanı Münir Ebu Yakub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yaklaşık 30 İsraillinin köye saldırdığını belirtti.

"Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçlara taşlarla saldırdı, köy camini yakmaya çalıştı." diyen Ebu Yakub, bölge sakinlerinin müdahalesiyle saldırganların camiyi yakamadan uzaklaştırıldığını aktardı.

Ebu Yakub, "Yahudi yerleşimciler ayrıca Filistinlilerin mülklerine de saldırdı, 6 aracı tahrip etti." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık bölgeyi hedef aldığını belirten Ebu Yakub, söz konusu saldırıların halk arasında tedirginliğe yol açtığını vurguladı.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit'in Vadi Şair bölgesinde bulundan zeytin ağaçlarından bazılarını kesti bazılarını ise kökünden söktü.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçlerinin koruması altında Batı Şeria'da özellikle de yasa dışı yerleşim birimleri yakınlarındaki kent ve kasabalara gün aşırı baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve arazilerine zarar veriyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece nisan ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik toplam 1637 saldırı gerçekleştirdi.