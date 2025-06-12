Batı Şeria'da İsrailli Sivil Saldırıları: 2 Yaralı

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Filistin topraklarını işgal eden İsrailli siviller, Batı Şeria'nın Mihmas köyünde piknik yapan Filistinli ailelere saldırdı. Olayda bir Filistinli ve bir yabancı dayanışmacı yaralanırken, iki araç kundaklandı. Saldırılar ve işgaller bölgedeki gergin durumu artırıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli sivillerin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırıları sonucunda biri yabancı dayanışmacı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas köyünde halka açık parkta piknik yapan Filistinli ailelere saldırdı ve yoğun şekilde ateş açtı.

Saldırılarda bir Filistinli ve bir yabancı dayanışmacı yaralanırken, iki araç kundaklandı.

Köy sakinlerinden Mustafa Kenan'ın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Filistinlilere karşı işlenen ihlalleri izlemek için bölgede bulunan 65 yaşındaki Amerika ve İsrail çifte vatandaşı insan hakları savunucusu Eric adında bir kişi, İsrailli siviller tarafından yüzünden darbedilerek yaralandı.

Aynı bölgede yerleşimciler, Filistinlilere ait iki aracı da ateşe verdi. Kenan, benzeri saldırıların Mihmas köyüne ve tarım arazilerine sürekli yapıldığını söyledi.

Batı Şeria'nın güneyinde insan hakları aktivisti Usame Muhamra, el-Halil kentinin güneyindeki Tuvana köyünde koyun otlatan Filistinli Mafdi Rebi'nin yerleşimciler tarafından darbedildiğini ve Yatta Devlet Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Muhamra, gazetecilere gönderdiği bilgi notunda, toprak yerleşimciler aynı zamanda hayvanlarını kasıtlı olarak Filistinlilerin tarım arazilerine saldı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı şekilde kalan toprakları gasbeden İsrailli siviller, beşinci gün üst üste Nablus güneyindeki Luban eş-Şarkiye köyünün ana girişini kapattı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, yerleşimciler İsrail ordusunun koruması altında dini ayinler yaptı.

WAFA'nın haberine göre, köyün girişi son 12 gün içinde 7 kez işgalciler tarafından kapatıldı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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