Batı Şeria'da İsrailli Saldırılar: Çok Sayıda Filistinli Yaralandı

İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bulunan Leben eş-Şarkiyye köyü civarında Filistinli Mahmud Ahmed Uveys (21), sivil İsraillinin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı.

Uveys, sağlık ekiplerince Ramallah'taki İstişari Hastanesine kaldırıldı.

Nablus'un güneyinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yitzhar adlı yasa dışı Yahudi yerleşimi yanından geçen Filistinlilere ait araçlara saldırarak birçoğuna zarar verdi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinin kuzeybatısında yer alan Deyr İstiya beldesinin topraklarında yeni bir yerleşim karakolu kurulduğu aktarıldı.

İşgalci sivil İsraillilerin, yaklaşık 44 dönümlük arazi üzerinde çadırlar kurduğu ve gün boyunca bölgede çeşitli hazırlık ve çalışmalar yaptığı görüldü.

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir köyünde ise İsrailliler köy arazisine baskınlar düzenleyerek Filistinlilerin mülklerine çeşitli şekillerde zarar verdi. Köy sakinleri İsraillileri bölgeden uzaklaştırırken, olaya İsrail askerleri tarafından müdahale edildi. Çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi zehirli ve göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

WAFA'nın bölgedeki görgü tanıklarından aktardığına göre, İsrail güçleri saldırgan yerleşimcilere eşlik ederken, köyün çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail askerleri, Filistinli gençlerin direnişine karşı gerçek mermi, plastik kaplı metal mermi ve gaz bombalarıyla karşılık verdi.