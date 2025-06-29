Batı Şeria'da İsrailli Saldırganlardan Filistinlilere Baskın

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İsrailli saldırganlar, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda 3 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı. Kudüs'ün doğusundaki Hizma kasabasında mülklerine ateş açılırken, İsrail askerleri tarafından korunan bu gruba karşı Filistinlilerin tepkisi sert oldu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup İsrailli Kudüs'ün doğusundaki Hizma kasabasına baskın düzenleyerek Filistinlilerin mülklerini ateşe verdi.

İsrail askerlerinin koruması altında kasabaya giren saldırgan İsrailliler aynı zamanda ateş açarak 3 Filistinlinin yaralanmasına neden oldu.

İsrailliler, El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde de Filistinlilere taş atarak saldırdı. Olayda 1 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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