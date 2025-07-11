Batı Şeria'da İsrail Saldırısı: Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin darbettiği bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre onlarca saldırgan İsrailli, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında bir Filistinliyi öldüresiye dövdü.

23 yaşındaki Seyfeddin Kamil Abdulkerim aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırgan İsrailliler, Sincil'in güneyindeki El-Batın Dağı bölgesinde de yabancı aktivistlerle birlikte kaçak yerleşimlere engel olmaya çalışan Filistinlileri darbetti. Bu olayda da 10 kişi yaralandı.

İsrailliler ayrıca, bir aktivisti araçla ezmeye çalıştı, 2 ambulansa da saldırıp camlarını kırdı.