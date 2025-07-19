Batı Şeria'da İsrail Protestoları: Yüzlerce Filistinli Gösteri Düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yüzlerce Filistinli, İsrail'i protesto etti.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine akşam namazının ardından Nablus, Cenin ve Ramallah kentlerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı ve aç bırakma politikasını protesto eden gösteriler düzenlendi.

Göstericiler, Gazze'ye destek veren ibarelerin yazılı olduğu pankartlar taşıyarak, sloganlar attı.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Filistin'deki yeni Özel Temsilcisi Jaco Cilliers ile bir araya gelmişti.

Mustafa, Gazze'de İsrail tarafından dayatılan açlığın son bulması ve tüm sınır kapılarının açılması için uluslararası baskının artırılması çağrısında bulunmuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, açlık sebebiyle hayatını kaybeden çocukların sayısının 69'a, ilaç ve gıda eksikliği nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 620'ye çıktığı ifade edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da açlık sebebiyle hastaneye başvuranların sayısında ciddi artış olduğu belirtilmişti.