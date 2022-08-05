Batı Şeria'da İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek yürüyüşleri düzenlendi - Haberler

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Batı Şeria'da İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek yürüyüşleri düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan gösteriler yapıldı.

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan gösteriler yapıldı.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi ve Fetih Hareketinin çağrısıyla, Batı Şeria'nın Ramallah, Cenin ve El Halil kentlerinde Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi.

Bu kentlerin çeşitli noktalarında bir araya gelen onlarca Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Batı Şeria İsrail Gazze Güncel Haberler

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