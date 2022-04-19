Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Görüntü Dökümü: Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi İsrail askerlerinin Filistinlilere ses ve gaz bombaları atması İsrail askerlerinden detaylar EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'da daha önce İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan...

Görüntü Dökümü:

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi

İsrail askerlerinin Filistinlilere ses ve gaz bombaları atması

İsrail askerlerinden detaylar EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'da daha önce İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Bunun üzerine El Halil kentinde çıkan çatışmalarda iki Filistinli genç İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı. İsrail güçlerinin müdahalesine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik

Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik

Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik

Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik

AA / Güncel

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title