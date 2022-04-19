Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik

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Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi

İsrail askerlerinin Filistinlilere ses ve gaz bombaları atması

İsrail askerlerinden detaylar EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'da daha önce İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Bunun üzerine El Halil kentinde çıkan çatışmalarda iki Filistinli genç İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı. İsrail güçlerinin müdahalesine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.