Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'da İsrail'e ait bir İHA düştü

Güncel Haberler

Batı Şeria'da İsrail'e ait bir İHA düştü

İsrail ordusu, kendisine ait bir insansız hava aracının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde düştüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, kendisine ait bir insansız hava aracının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde düştüğünü duyurdu.

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sky Rider tipi bir İHA'nın bugün rutin operasyonu sırasında El Halil kentinde düştüğü belirtildi.

İHA'nın enkazının kısa bir süre önce toplandığı ifade edilen açıklamada, bilgi sızıntısı korkusu olmadığı ve olayla ilgili araştırmanın devam ettiği aktarıldı.

Batı Şeria geçen aylarda buna benzer birçok olaya tanık olmuştu.

İsrail ordusu bu tür İHA'ları genellikle istihbarat toplamak için kullanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İhlas Haber Ajansı Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title