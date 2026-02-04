Haberler

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli genç toprağa verildi

Güncelleme:
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde dün İsrail askerlerince vurularak öldürülen 24 yaşındaki Filistinli genç toprağa verildi.

İsrail askerlerinin dün Eriha kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Said Nail Said eş-Şeyh'in naaşı Eriha Devlet Hastanesi'nden alındı.

Eriha sokaklarında düzenlenen yürüyüşün ardından Filistinli gencin naaşı, şehir mezarlığında defnedildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı törende Filistin bayrakları taşındı, İsrail işgalini ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınayan sloganlar atıldı.

"Oğlum şehit oldu, Allah ondan razı olsun"

AA muhabirine konuşan acılı anne Nihad eş-Şeyh, "Oğlum şehit oldu, Allah ondan razı olsun, ben de ondan razıyım. Hastalığımda en büyük desteğimdi, her zaman bana yardım ederdi." dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin dün Batı Şeria'nın Eriha kentinde açtığı ateş sonucu Said eş-Şeyh'in hayatını kaybettiğini, çıkan olaylarda 3 Filistinlinin ise yaralandığını duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Eriha'daki birçok mahalleye baskın düzenlediğini, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla Filistinlilere müdahale ettiğini aktarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
