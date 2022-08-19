Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenazesi toprağa verildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenazesi toprağa verildi. İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas beldesine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybeden Salah Tevfik Savafita için cenaze töreni düzenlendi. Beldedeki devlet hastanesinden alınan Savafita'nın naaşı yüzlerce kişinin katılımıyla ailesinin evine taşındı. Cenazenin taşınması sırasında İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Cenaze namazının ardından Savafita'nın naaşı kabristana defnedildi. İsrail askerleri, bugün Tubas ve Tamun beldelerine baskın düzenlemişti. Baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında olaylar çıkmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Tubas'a düzenlediği baskında gerçek mermiyle başından vurulan 58 yaşındaki Salah Tevfik Savafita hayatını kaybetmişti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Güncel Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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