Batı Şeria'da İsrail Askerleri ve Saldırgan İsrailliler Tarafından 2 Filistinli Yaralandı

Güncelleme:
İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırıları sonucu 2 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, Kudüs ve El Halil'deki saldırılar hakkında bilgi verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Er-Ram kasabası ile Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Ram kasabasında Irkçı Ayrım Duvarı yakınlarında 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacaklarından yaralandığı kaydedildi.

El Halil yakınlarındaki Surif kasabasında da saldırgan İsraillilerin çiftçilere saldırdığı, 1 Filistinlinin açılan ateş sonucu elinden ve karnından yaralandığı ifade edildi.

Başka bir grup İsraillinin ise El Halil'e bağlı Yatta ve Beyt Ummer kasabalarında Filistinlilerin evlerine ve tarlalarına saldırdığı, hayvanlarını çalmaya çalıştığı ancak Filistinlilerin İsraillileri geri püskürttüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
