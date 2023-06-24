Üye Girişi
Haberler
Batı Şeria'da İsrail Askerleri ile Filistinli Protestocular Çatıştı

Batı Şeria'da İsrail Askerleri ile Filistinli Protestocular Çatıştı

Güncel Haberler

KAFR KADUM, 24 Haziran (Xinhua) -- Filistinli protestocular, Cuma günü Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Kafr Kadum köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinin ardından İsrail askerleriyle çatıştı.

Batı Şeria'da İsrail Askerleri ile Filistinli Protestocular ÇatıştıBatı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Kafr Kadum köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinin ardından İsrail askerleriyle çatışan Filistinli protestocular, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

KAFR KADUM, 24 Haziran (Xinhua) -- Filistinli protestocular, Cuma günü Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Kafr Kadum köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinin ardından İsrail askerleriyle çatıştı.

Batı Şeria'da İsrail Askerleri ile Filistinli Protestocular ÇatıştıBatı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Kafr Kadum köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinin ardından çıkan çatışmalarda İsrail askerlerine sapanla taş atan Filistinli protestocu, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Batı Şeria'da İsrail Askerleri ile Filistinli Protestocular ÇatıştıBatı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Kafr Kadum köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinin ardından çıkan çatışmalarda lastik yakan Filistinli protestocu, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Batı Şeria'da İsrail Askerleri ile Filistinli Protestocular ÇatıştıBatı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Kafr Kadum köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinin ardından çıkan çatışmalarda bir lastik yakan Filistinli protestocu, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Batı Şeria'da İsrail Askerleri ile Filistinli Protestocular ÇatıştıBatı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Kafr Kadum köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinin ardından İsrail askerleriyle çatışan Filistinli protestocular, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title